История 10 Золотой век Екатерины Определите историческое событие по его дате: 10 ??нваря 1775 года

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Казнь Емельяна Пугачева-предводителя восстания при Екатерине 2(1773-1775 -годы "пугачевщины"), вместе с ним были казнены в Москве на Болотной площади Афанасий Перфильев, М. Шигаев, Т. Подуров и В. Торнов, а также И. Зарубин.