Туристы разделились на две группы. В одной группе было 40 человек,а вдругой -на 12 че??овек больше. Сколько туристов было в двух группах?

Математика

Туристы разделились на две группы. В одной группе было 40 человек,а вдругой -на 12 че??овек больше. Сколько туристов было в двух группах?

Автор: Гость