Туристы разделились на две группы. В одной группе было 40 человек,а вдругой -на 12 че??овек больше. Сколько туристов было в двух группах?
Математика
Туристы разделились на две группы. В одной группе было 40 человек,а вдругой -на 12 че??овек больше. Сколько туристов было в двух группах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+12=52чел во второй группе 52+40=92 чел в двух группах
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