Какую помощь оказывают инвалидам в России? В других странах?
Обществознание
Какую помощь оказывают инвалидам в России? В других странах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например в России я видела такие горки в крыльцу чтобы на коляске можно было заехать. Для слепых в лифтах кнопки делают со специальными выпуклостями для слепых. А в других вроде бы почти также но чуть чуть по-другому им помогают какие либо люди либо что то в этом роде.... Ну не знаю вроде как то так)
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