Какую работу совершил водород массой 3 кг при изобарном нагревании на 10 K
Физика
Какую работу совершил водород массой 3 кг при изобарном нагревании на 10 K
Ответ(ы):
Гость:
A= 3*m*R*T/2*M= 3* 3кг* 8,31* 10К/ 2*0,002кг/моль= 187000Дж= 187кДж
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