Какую роль играют фразеологизмы в тексте русская песня приведите примеры
Литература
Какую роль играют фразеологизмы в тексте русская песня приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прикоснёмся к определению, фразеологизм-это то свойственное только данному языку устойчивое сочетание слов, значение которого не определяется значением входящих в него слов, взятых по отдельности.
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