Какую роль становлении пушкина как человека и как поэта сыграли народные сказки песни пословицы поговорки которые он услышал от своей няни арины радионавны

Литература
Какую роль становлении пушкина как человека и как поэта сыграли народные сказки песни пословицы поговорки которые он услышал от своей няни арины радионавны
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр Сергеевич всегда отзывался о своей няни с самыми теплыми чувствами, её рассказы, частью фольклорные, были позже переработаны в бессмертные стихи под его авторством. Арина Родионовна с детства привила Пушкину любовь к литературе, красивому слогу, правильной речи. 
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