Какую роль в формировании человеческой личности играет нравственное начало аргу??ентируйте свое мнение

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Посмотрим на понятие нравственности, нравственность - внутренние правила человека контролирующие его поведение в обществе. Из этого понятия мы видим, что нравственность дает человеку толчок в жизнь, без неё индивиду будет очень трудно наладить отношения в обществе. Без нравственности личность разлагается и морально загнивает.