Какую роль в формировании человеческой личности играет нравственное начало аргу??ентируйте свое мнение

Обществознание
Какую роль в формировании человеческой личности играет нравственное начало аргу??ентируйте свое мнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотрим на понятие нравственности, нравственность - внутренние правила человека контролирующие его поведение в обществе. Из этого понятия мы видим, что нравственность дает человеку толчок в жизнь, без неё индивиду будет очень трудно наладить отношения в обществе.  Без нравственности личность разлагается и морально загнивает.
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