Какую роль в объединении Италии съиграла революция 1848?

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1 . Без освобождения от австрийского гнета невозможно было обеспечить хозяйственный подъем и национальное возрождение. Главнейшим вопросом надвигавшейся в Италии революции было завоевание национальной независимости и политическое объединение страны. В неразрывной связи с этим стояла задача уничтожения абсолютизма и всех феодальных порядков. 2 . В марте восстание вспыхнуло в итальянских владениях Австрии.Когда австрийские войска разбили пьемонтскую армию, контрреволюция перешла в наступление и в итальянских государствах. В Неаполе король отменил конституцию, начались казни революционеров.В начале 1849 г. в Риме вспыхнуло народное восстаниеПапа обратился за помощью к президенту Французской республики Луи Наполеону, и тот направил против Римской республики большую французскую армию. С помощью французских штыков была восстановлена светская власть папы, а в Риме был оставлен французский гарнизон, так как на итальянские войска папа положиться не мог.. В марте 1848 г. восстание против австрийского гнета поднялось также в Венеции, где была провозглашена республика с умеренным буржуазным правлением. В дальнейшем революция в Венеции тоже была подавлена войсками Австрии. Гарибальди с небольшой группой революционеров с трудом пробился к Адриатическому морю и на время опять покинул Италию. Многие революционеры были схвачены и расстреляны. В Италии в 1848 – 1849 гг., как и в других странах, произошла незавершенная, потерпевшая поражение буржуазно-демократическая революция 3. Причинами ее неудачи были слабость пролетариата, разрозненность и неорганизованность ремесленников и крестьян, измена революции со стороны либеральной буржуазии и помещиков, которые боялись народных масс больше, чем австрийцев. Но и в Италии революция оставила глубокий след, оказала большое влияние на дальнейший ход событий. Она дала большой революционный опыт народным массам и толчок дальнейшему развитию революционно-освободительного движения за национальное объединение и буржуазное преобразование страны. В Сардинском королевстве сохранилась конституция. Народные массы приобрели боевой опыт революционной борьбы.