Какую роль выполняет кровь в организме

Гость: Гость:

. Питательная функция — перенос питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности тканей, а также удаление из них продуктов метаболизма. 2. 1.Дыхательная функция — перенос эритроцитами кислорода к тканям и удаление из них углекислоты. 3. Защитная функция — осуществляется лимфоцитами, участвующими в образовании антител, а также благодаря фагоцитарной активности, которой обладают нейтрофилы и моноциты. 4. Гомеостатическая функция — достижение постоянства внутренней среды организма благодаря омыванию кровью всех тканей и уравновешиванию ее состава с межтканевой жидкостью. 5. Регуляторная функция — перенос гормонов и других биологически активных веществ