Какую роль выполняют второстепенные члены в предложении? А) Поясняют только главные члены предложения. Б) Поясняют главные и второстепенные члены предложения. В) Поясняют только второстепенные члены предложения.

Русский язык

Какую роль выполняют второстепенные члены в предложении? А) Поясняют только главные члены предложения. Б) Поясняют главные и второстепенные члены предложения. В) Поясняют только второстепенные члены предложения.

Автор: Гость