Какую роль выполняют второстепенные члены в предложении? А) Поясняют только главные члены предложения. Б) Поясняют главные и второстепенные члены предложения. В) Поясняют только второстепенные члены предложения.
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Какую роль выполняют второстепенные члены в предложении? А) Поясняют только главные члены предложения. Б) Поясняют главные и второстепенные члены предложения. В) Поясняют только второстепенные члены предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)Поясняют главные и второстепенные члены предложения
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