Составьте краткое сочинение по картине Рылова "Домик с красной крышой "

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Составьте краткое сочинение по картине Рылова "Домик с красной крышой "
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Гость:
 Картина Рылова «Домик с красной крышей» вызывает чувство покоя и умиротворения. От нее становится хорошо, спокойно – и хочется перешагнуть края этой картины, чтобы насладиться ароматом свежескошенной травы.   На переднем плане картины мы видим поле со скошенной травой. Ее сушит женщина в светлом наряде, на заднем плане притаился домик с красной крышей. Он заманивает труженицу в тень, обещает покой, но она не поддается на эти молчаливые уговоры. Женщина прекрасно понимает, что ей нужно хорошо поработать сейчас, чтобы не пришлось потом голодать. Нужно понимать, что раньше люди жили за счет огорода и разведения животных. Конечно, и сейчас некоторые люди живут только своим трудом и пользуются исключительно дарами природы, но таких людей осталось мало.   На картине мы видим преимущественное использование нескольких цветов. Белым изображены облака и стены дома, синим – небо, а желтым – слегка подсыхающая трава. Крыша дома изображена красным, что делает домик похожим на огромный гриб, который затаился среди вековых деревьев.   Картина наполнена оптимизмом и теплотой. Хочется и себе такой милый домик с красной крышей, где можно будет отдыхать от шума города и от вечной суеты.
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