упрастите выражение y+3y/y-3

Алгебра
упрастите выражение y+3y/y-3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y+3y/y-3=3y-3 Так как 3 без переменной 
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