Скажите только основную мысль!

Русский язык
Скажите только основную мысль!
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Гость:
Говорится о Могуществе и Величине русского слова
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