Описание села Баган помогите пазязя
География
Описание села Баган помогите пазязя
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Бага́н это село на реке Баган в Новосибирской области. Население — 5000 человек. Было основано в 1914 году. Расстояние от Багана до Новосибирска - 448 километров. Баган связан регулярным автобусным сообщением с городами Карасук, Павлодар и населёнными пунктами Баганского района. В Багане останавливаются пассажирские поезда, идущие из Москвы, Омска, Новосибирска, Барнаула и Кулунды. В селе 15 промышленных объектов и 9 объектов сельскохозяйственного производства. Большинство населения Багана занято в промышленности и на транспорте: на ремонтно-техническом предприятии, хладобойне, молокозаводе и хлебокомбинате. Есть опытная станция, которая занимается изучением и освоением солонцов. Есть поликлиника, 9 образовательных учреждений и краеведческий музей, в котором хранится более 5000 экспонатов. Каждый год музей посещают до 5 тысяч человек. Уроженцем села является художник Бочаров Сергей Петрович.
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