Постройки график функции и описать ее свойства y=-2x+6
Математика
Постройки график функции и описать ее свойства y=-2x+6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2 x +6 прибавлй -2×+6 ответ будет -4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
крупные початки висели на стеблях . Подчеркни главные члены и выпеши слова, которые связаны с ними по смыслу
Русский язык
Обществознание
Выскажите своё мнение к следушему суждению "личность это идинственая реальность, к которому мы пазнаём и одновремено создаём
Физика
За какое время автомобиль двигаясь из состояния покоя с ускорением 1.2 м/с2 пройдет путь 50 м (10 и11 задачу)