крупные початки висели на стеблях . Подчеркни главные члены и выпеши слова, которые связаны с ними по смыслу

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крупные початки висели на стеблях . Подчеркни главные члены и выпеши слова, которые связаны с ними по смыслу

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