крупные початки висели на стеблях . Подчеркни главные члены и выпеши слова, которые связаны с ними по смыслу

Русский язык
крупные початки висели на стеблях . Подчеркни главные члены и выпеши слова, которые связаны с ними по смыслу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные член-початки висели висели-повис,нависли,зависли. початки-начало,початие
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