По каким признакам костная ткань относится к группе соединительной ткани?

Биология
По каким признакам костная ткань относится к группе соединительной ткани?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- развивается из мезенхимы (в период эмбриогенеза) - сильно развито межклеточное вещество - клетки расположены аполярно - обеспечивает поддержание гомеостаза
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