Запиши как называется традиционное вступление в народной сказке или былине.примеры
Литература
Запиши как называется традиционное вступление в народной сказке или былине.примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зачин Жили-были, однажды, в тридевятом царстве в тридевятом государстве,в некотором царсте, в некотором государстве.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Физика
На тело действовала сила трения 100H.каким станет коэффициент трения если массу тела уменьшить в 5 раз,а площадь поверхности увеличилась в 3 раза