Запиши как называется традиционное вступление в народной сказке или былине.примеры

Литература
Запиши как называется традиционное вступление в народной сказке или былине.примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зачин Жили-были, однажды, в тридевятом царстве в тридевятом государстве,в некотором царсте, в некотором государстве.
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