На тело действовала сила трения 100H.каким станет коэффициент трения если массу тела уменьшить в 5 раз,а площадь поверхности увеличилась в 3 раза

Физика

На тело действовала сила трения 100H.каким станет коэффициент трения если массу тела уменьшить в 5 раз,а площадь поверхности увеличилась в 3 раза

Автор: Гость