На тело действовала сила трения 100H.каким станет коэффициент трения если массу тела уменьшить в 5 раз,а площадь поверхности увеличилась в 3 раза
Физика
На тело действовала сила трения 100H.каким станет коэффициент трения если массу тела уменьшить в 5 раз,а площадь поверхности увеличилась в 3 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила трения не зависит от площади трущихся поверхностей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста очень надо перевести весь текст по английскому языку Афанасьева Михеева 6 класс 1 часть учебник