На тело действовала сила трения 100H.каким станет коэффициент трения если массу тела уменьшить в 5 раз,а площадь поверхности увеличилась в 3 раза

Физика
На тело действовала сила трения 100H.каким станет коэффициент трения если массу тела уменьшить в 5 раз,а площадь поверхности увеличилась в 3 раза
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила трения не зависит от площади трущихся поверхностей
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