Между молекулами А. Существуют только взаимное притяжение Б. Существует только взаимное отталкивание В. Существует взимание притяжение и отталкивание Г. Не существует взаимодействия

Физика
Между молекулами А. Существуют только взаимное притяжение Б. Существует только взаимное отталкивание В. Существует взимание притяжение и отталкивание Г. Не существует взаимодействия
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Гость:
Скорее всего в, молекулы вжаимо притягивается и отталкиваются
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