Между молекулами А. Существуют только взаимное притяжение Б. Существует только взаимное отталкивание В. Существует взимание притяжение и отталкивание Г. Не существует взаимодействия

Физика

Между молекулами А. Существуют только взаимное притяжение Б. Существует только взаимное отталкивание В. Существует взимание притяжение и отталкивание Г. Не существует взаимодействия

Автор: Гость