Между молекулами А. Существуют только взаимное притяжение Б. Существует только взаимное отталкивание В. Существует взимание притяжение и отталкивание Г. Не существует взаимодействия
Физика
Между молекулами А. Существуют только взаимное притяжение Б. Существует только взаимное отталкивание В. Существует взимание притяжение и отталкивание Г. Не существует взаимодействия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего в, молекулы вжаимо притягивается и отталкиваются
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Русский язык
Химия