У причала находилось 6 лодок часть из которых была двухместными а часть трехместн??х все в эти лодки может поместиться 14 человек сколько двухместных и сколько трехместных лодок было У причала

Математика

У причала находилось 6 лодок часть из которых была двухместными а часть трехместн??х все в эти лодки может поместиться 14 человек сколько двухместных и сколько трехместных лодок было У причала

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