У причала находилось 6 лодок часть из которых была двухместными а часть трехместн??х все в эти лодки может поместиться 14 человек сколько двухместных и сколько трехместных лодок было У причала
Математика
У причала находилось 6 лодок часть из которых была двухместными а часть трехместн??х все в эти лодки может поместиться 14 человек сколько двухместных и сколько трехместных лодок было У причала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2*6=12(чел) нужно, чтобы все лодки стали двухместными 2) 14-12=2(чел) осталось, чтобы двуместные лодки слелать трехместными 3)3-2=1(чел) разница людей в лодках 4)2:1=2(л) трехместные ответ: было 2 трехместные лодки
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