От следующих глаголов образуй действительное и страдательное причастия настоящего времени. Зажигать, защищать, переносить,хранить, отражать, любить, ценить, лелеять. Заранее спасибо
Русский язык
От следующих глаголов образуй действительное и страдательное причастия настоящего времени. Зажигать, защищать, переносить,хранить, отражать, любить, ценить, лелеять. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ(признак предмета,который сам выполняет действие) Зажигающий,защищающий, переносящий, хранящий, отражающий, любящий, ценящий, лелеющий. СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ(признак предмета,который испытывает на себе действие) Зажигаемый,защищаемый,переносимый,хранимый,отражаемый,любимый,ценимый,лелеемый.
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