От следующих глаголов образуй действительное и страдательное причастия настоящего времени. Зажигать, защищать, переносить,хранить, отражать, любить, ценить, лелеять. Заранее спасибо

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От следующих глаголов образуй действительное и страдательное причастия настоящего времени. Зажигать, защищать, переносить,хранить, отражать, любить, ценить, лелеять. Заранее спасибо

Автор: Гость