Три формулы скорости по течению и против течения

Математика
Три формулы скорости по течению и против течения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Против течения: скорость судна-скорость течения×время по течению: скорость судна+скорость течения×время
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