Три формулы скорости по течению и против течения
Математика
Три формулы скорости по течению и против течения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Против течения: скорость судна-скорость течения×время по течению: скорость судна+скорость течения×время
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько граммов оксида натрия можно получить при взаимодействии 46 г натрия с кислородом? Помогите 30 баллов . Срочннооооооо!!!!
Биология
Объясните почему такие разные на первый взгляд ткани как костная хрящевая кровь жировая относятся к одному типу соединительные ткани
Математика