Составить стих из слов льстья, дожди, холода, идет, падают, грустятю
Литература
Составить стих из слов льстья, дожди, холода, идет, падают, грустятю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступают холода, будем помнить мы всегда, Как летели листья вниз, И как капал на карниз дождик тёплый и грибной, будем помнить мы весной как грустили мы с тобой.
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