Помогите написать ответы 1Что такое наследственность, какие биологические признаки наследует человек? 2Докажи, что человек не только биологическое, но и социальное существо. 3Можно ли влиять на наследственность?

Обществознание

Помогите написать ответы 1Что такое наследственность, какие биологические признаки наследует человек? 2Докажи, что человек не только биологическое, но и социальное существо. 3Можно ли влиять на наследственность?

Автор: Гость