Помогите написать ответы 1Что такое наследственность, какие биологические признаки наследует человек? 2Докажи, что человек не только биологическое, но и социальное существо. 3Можно ли влиять на наследственность?
Обществознание
Помогите написать ответы 1Что такое наследственность, какие биологические признаки наследует человек? 2Докажи, что человек не только биологическое, но и социальное существо. 3Можно ли влиять на наследственность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Способность защищаться,делать запасы,отличать хорошее от дурного,передвигаться.
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