В каких сказках встречаются герой и события подобные тем о которых ты прочитал в сказке Василиса прекрасная назови эти сказки

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В каких сказках встречаются герой и события подобные тем о которых ты прочитал в сказке Василиса прекрасная назови эти сказки

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