6 крылатых выражений из басен крылова название басни
Литература
6 крылатых выражений из басен крылова название басни
Ответ(ы) на вопрос:
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"А Васька слушает, да ест!.. " "И в сердце льстец всегда отыщет уголок". "А вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь! " "Лето красное пропела! " "У сильного всегда бессильный виноват" "Волк в овечьей шкуре"
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