6 крылатых выражений из басен крылова название басни

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"А Васька слушает, да ест!.. " "И в сердце льстец всегда отыщет уголок". "А вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь! " "Лето красное пропела! " "У сильного всегда бессильный виноват" "Волк в овечьей шкуре"