Составьте 3-5 предложения с этими словами(слова написаны на картинке)

Гость: Гость:

Ich fühle mich frei im Wasser. в воде я чувствую себя свободным) Letztes Jahr hat sie Berlin zum ersten Mal besucht, seitdem ist sie in diese Stadt verliebt. в прошлом году она посетила Берлин, с тех пор она влюблена в этот город. Sein Aussehen hat mich fasziniert. его внешний вид меня очаровал. Ich war in einem kleinen Dorf und bin von diesem Dorf gar nicht begeistert. я был в одной деревне и совсем не в восторге от этой деревни.