Неведомый край - какие ответы на тонкие вопросы можно составить

Гость: Гость:

Нельзя ответить однозначно. Тем не менее, мы нередко оказываемся в ситуациях, когда человек, задающий вопросы, требует от него однозначного ответа. Поэтому для более успешной адаптации во взрослой жизни детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы) , и те, на которые ответить столь определенно не возможно (Толстые вопросы) . Толстые вопросы – это проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы. Тонкие вопросы кто.. . что.. . когда.. . может.. . будет.. . мог ли.. . как звали.. . было ли.. . согласны ли вы.. . верно.. . Толстые вопросы дайте объяснение, почему.. . почему вы думаете.. . почему вы считаете.. . в чем разница.. . предположите, что будет, если.. . что, если...