Определите знак разности. 3√2-2³√2=
Математика
Определите знак разности. 3√2-2³√2=
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... = корень из: 18 - корень из: 128, соответствнно знак ответа будет -. (т.к. из меньшего вычесть большее)
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