Упрастите выражение 2/x-5 + x+5/5x

Алгебра
Упрастите выражение 2/x-5 + x+5/5x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/x-5 + x+5/5x=2-5х+х в квадрате+1=х в квадрате-5х+3 
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