Найдите в тексте объяснение причин образования поверхностных океанических течений
География
Найдите в тексте объяснение причин образования поверхностных океанических течений
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Главные причины возникновения океанических течений: Постоянные ветра (Течение западных ветров), Разная плотность, солёность и температура морской воды.
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