Могут ли быть в составе соединения атомы углерода с атомными единицами масс 3, 6, 12, 24?

Химия
Могут ли быть в составе соединения атомы углерода с атомными единицами масс 3, 6, 12, 24?
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