Помогите пожалуйста очень надо перевести весь текст по английскому языку Афанасьева Михеева 6 класс 1 часть учебник

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Ну вроде будет так) появился в том месте, где он сейчас находится в конце мая 1703 года люди говорят, что царь был его день рождения 30 мая это музей. Есть две небольшие комнаты в нем один из них является столовая со старым столом и стулом. 3. Невский проспект является самой красивой и самой главной улице Санкт-Петербурга. Это широкая дорога занята 4,5 (четыре с половиной) kilalmi длинные красивые здания по бокам. Есть дворцы и соборы Кафе Рестораны, театры и музеи здесь. Одним из них является Русский музей с богатой коллекцией русской живописи. А. Эрмитаж является одним из самых известных и старейших музеев в мире. В настоящее время он находится в шести зданиях четыре из которых открыты для посетителей. Одним из них является Зимний дворец. Он стоит на реке Неве. Его много статуй сделать здание более красивым. Эрмитаж приобрел самую большую в мире коллекцию картин.