Укажи слово с двумя оканчаниями. Домохозяйка семиэтажный пятидесяти камнепаде
Русский язык
Укажи слово с двумя оканчаниями. Домохозяйка семиэтажный пятидесяти камнепаде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семиэтажный Окончание и и ый
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