Напишите пару распевок..пожалуйста очень нужно ) спасибо

Музыка
Напишите пару распевок..пожалуйста очень нужно ) спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От топота копыт,пыль по полю летит Шла Саша по шоссе и сасала сушки
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