Выскажите своё мнение к следушему суждению "личность это идинственая реальность, к которому мы пазнаём и одновремено создаём
Обществознание
Выскажите своё мнение к следушему суждению "личность это идинственая реальность, к которому мы пазнаём и одновремено создаём
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моё мнение об этом суждении ,,Личность-это единственная реальность,которую мы познаем и одновременно создаём,,такое: Я думаю,что каждая личность имеет определённую реальность,можно сказать личность-это какой либо человек,мы учимся на своих ошибках,создаём свою жизнь. Всё (я думаю что так).
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