За какое время автомобиль двигаясь из состояния покоя с ускорением 1.2 м/с2 пройдет путь 50 м (10 и11 задачу)
Физика
За какое время автомобиль двигаясь из состояния покоя с ускорением 1.2 м/с2 пройдет путь 50 м (10 и11 задачу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двигаясь из состояние покоя с ускорением за 41.6 с
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