За какое время автомобиль двигаясь из состояния покоя с ускорением 1.2 м/с2 пройдет путь 50 м (10 и11 задачу)

Физика

За какое время автомобиль двигаясь из состояния покоя с ускорением 1.2 м/с2 пройдет путь 50 м (10 и11 задачу)

Автор: Гость