Типографии производят 1800книг каждая. первая делает это за 3 дня, вторая за 6дней за сколько дней они вместе выполнят заказ

Гость: Гость:

1) 1800 : 3 = 600 (книг) в день производит первая мастерская 2) 1800 : 6 = 300 (книг) в день производит 2-ая мастерская 3) 600 + 300 = 900(книг) в день произведут обе мастерские, работая вместе 4) 1800 + 1800 = 3600(книг) всего производят обе мастерские 5) 3600 : 900 = 4(дня) Ответ: за 4 дня обе мастерские, работая вместе, выполнят заказ.