Как решить задачу:для библиотеки нужно переплести 360 книг. Одна мастерская может выполнить эту работу за 12 часов,а другая за 6.Сколько часов понадобиться мастерским ;если они будут выполнять работу вместе?

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Как решить задачу:для библиотеки нужно переплести 360 книг. Одна мастерская может выполнить эту работу за 12 часов,а другая за 6.Сколько часов понадобиться мастерским ;если они будут выполнять работу вместе?

Автор: Гость