Как решить задачу:для библиотеки нужно переплести 360 книг. Одна мастерская может выполнить эту работу за 12 часов,а другая за 6.Сколько часов понадобиться мастерским ;если они будут выполнять работу вместе?
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Как решить задачу:для библиотеки нужно переплести 360 книг. Одна мастерская может выполнить эту работу за 12 часов,а другая за 6.Сколько часов понадобиться мастерским ;если они будут выполнять работу вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360:12=30 книг в час (1 мастерская) 360:6=60 книг в час (2 мастерская) 360:(30+60)=4 часа Ответ:4 часа
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