Какую жидкость нужно налить в стакан, чтобы при высоте столба жидкости 5см на дно сосуда оказывалось давление 490Па?

Физика
Какую жидкость нужно налить в стакан, чтобы при высоте столба жидкости 5см на дно сосуда оказывалось давление 490Па?
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