какую цель преследовал свифт написав роман путешествия гулливера

Литература
какую цель преследовал свифт написав роман путешествия гулливера
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он обличает пороки англии того времени и несовершенного общества
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
выбрать однакореные слова разобрать по составу :пара парный паравой .проводы подводный подвода. носильщик носик поднос. лето летний перелетный.
Ответить
Русский язык
всё что окружало нас,казалось необыкновенным:поздняя луна,высокие облака,привычный морской шум высоких сосен. .....помогите сделать синтаксический ...
Ответить
Математика
Дыня весит bкг , а арбуз на 1,8 кг больше. Сколько килограммов весят дыня и арбуз вместе? ( ответ должен быть с буквой)
Ответить
Алгебра
решите уравнения: а)-(4-х)-4(х-5)=5(1-х) б)х/4-2=-2 в)|х-1|=3 г)|3х|-1=11 д)     х+3         1          2-х            5-х        ------- _    --- ...
Ответить
Алгебра
В хозяйстве под картофель занята площадь в 3 раза большая,чем под капусту.Под капусту занято на 36 га меньше чем под картофель.Какая площадь занята...
Ответить