какую цель преследовал свифт написав роман путешествия гулливера
Литература
какую цель преследовал свифт написав роман путешествия гулливера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он обличает пороки англии того времени и несовершенного общества
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