Дыня весит bкг , а арбуз на 1,8 кг больше. Сколько килограммов весят дыня и арбуз вместе? ( ответ должен быть с буквой)
Математика
Дыня весит bкг , а арбуз на 1,8 кг больше. Сколько килограммов весят дыня и арбуз вместе? ( ответ должен быть с буквой)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы узнать сколько килограммов вечит дыня и арбуз вместе, нужно их прибавить дыня весит Вкг арбуз весит В+1,8 арбуз и дыня весят: В+(В+1,8)
Гость:
Если дыня весит b кг, тогда арбуз 1,8+b кг. 1,8+b+b = 1,8+2b 1) b+1.8 = 1.8+b (кг)- весит арбуз. 2) (1,8+b)+ b = 1,8+2b (кг)- весят дыня и арбуз. Ответ: 1,8+2b кг весят дыня и арбуз вместе. Допустим b =2 кг 2+1,8 = 3,8 - арбуз. 3,8+2 = 5,8 - вместе. Подставим в нашу формулу: 1,8+2*2 = 1,8+4 = 5,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
решите уравнения: а)-(4-х)-4(х-5)=5(1-х) б)х/4-2=-2 в)|х-1|=3 г)|3х|-1=11 д) х+3 1 2-х 5-х ------- _ --- ...
Алгебра
В хозяйстве под картофель занята площадь в 3 раза большая,чем под капусту.Под капусту занято на 36 га меньше чем под картофель.Какая площадь занята...
Экономика
КОЛОБОК НАХОДИТЬСЯ НА ЛИНЕЙКЕ НАД БУКВОЙ Е, НАПИШИ ПРОГРАММУ, ЧТОБ КОЛОБОК ПИСАЛ СЛОВА МИМОЗА,СКАЗКА,ТЕРЕМОК. К О Я С А З Т Е М Р П И 4 5 6 7 8 9 1...