Дыня весит bкг , а арбуз на 1,8 кг больше. Сколько килограммов весят дыня и арбуз вместе? ( ответ должен быть с буквой)

Математика

Дыня весит bкг , а арбуз на 1,8 кг больше. Сколько килограммов весят дыня и арбуз вместе? ( ответ должен быть с буквой)

Автор: Гость