Мотоциклист проехал 180 км с одной скоростью. Какое расстояние может проехать за то же время велосипедист, если его скорость в 4 раза меньше?

Математика

Мотоциклист проехал 180 км с одной скоростью. Какое расстояние может проехать за то же время велосипедист, если его скорость в 4 раза меньше?

Автор: Гость