Мотоциклист проехал 180 км с одной скоростью. Какое расстояние может проехать за то же время велосипедист, если его скорость в 4 раза меньше?
Математика
Мотоциклист проехал 180 км с одной скоростью. Какое расстояние может проехать за то же время велосипедист, если его скорость в 4 раза меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как отоцикл 180,а велосипедистьв 4 раза меньше все очень легко 180/4=45.
Гость:
если скорость меньше в 4 раза, то и проедет в 4 раза меньше 180 : 4 = 45 км - он поедет Ответ :45 км проедет велосипедист
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