КОЛОБОК НАХОДИТЬСЯ НА ЛИНЕЙКЕ НАД БУКВОЙ Е, НАПИШИ ПРОГРАММУ, ЧТОБ КОЛОБОК ПИСАЛ СЛОВА МИМОЗА,СКАЗКА,ТЕРЕМОК. К О Я С А З Т Е М Р П И 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Гость: Гость:

Если под колобком вы подразумеваете программу, а все что после точки за ненужный нам набор цифр и символов, то тогда мой ответ удовлетворит ваши запросы. C++ --text_delim-- #include void main(void) { system("Title Kolobok"); std::wcout.imbue(std::locale(".866")); std::wcout << L"Kolobok's say:

МИМОЗА

СКАЗКА

ТЕРЕМОК" << std::endl; system("Pause >nul"); }