Кальциевую стружку массой 4.0 г прокалили на воздухе, а затем бросили в воду. При ра??творении стружки в воде выделилось 560 мл газа который практически не растворяется 1) Запишите уравнение реакции. 2)Определите, на сколько ...

Химия

Кальциевую стружку массой 4.0 г прокалили на воздухе, а затем бросили в воду. При ра??творении стружки в воде выделилось 560 мл газа который практически не растворяется 1) Запишите уравнение реакции. 2)Определите, на сколько граммов возросла масса стружки при прокаливании. 3)Рассчитайте состав прокаленной стружки в массовых процентах

Автор: Гость