Кальциевую стружку массой 4.0 г прокалили на воздухе, а затем бросили в воду. При ра??творении стружки в воде выделилось 560 мл газа который практически не растворяется 1) Запишите уравнение реакции. 2)Определите, на сколько ...
Химия
Кальциевую стружку массой 4.0 г прокалили на воздухе, а затем бросили в воду. При ра??творении стружки в воде выделилось 560 мл газа который практически не растворяется 1) Запишите уравнение реакции. 2)Определите, на сколько граммов возросла масса стружки при прокаливании. 3)Рассчитайте состав прокаленной стружки в массовых процентах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Ca+O2=2CaO; CaO+H2O=Ca(OH)2; Ca+H2O=Ca(OH)2+H2; 2) На 1,2 г; 3) 19% Ca & 81% CaO;
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