КамАЗ и автомобиль "Ока" выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов А и ??. Определите, через сколько часов они встретятся, если будут двигаться по самому короткому маршруту (28км от точки А до точки С и 46 км от точк...

Математика

КамАЗ и автомобиль "Ока" выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов А и ??. Определите, через сколько часов они встретятся, если будут двигаться по самому короткому маршруту (28км от точки А до точки С и 46 км от точки В до точки С). КамАЗ едет 45 км/ч, а "Ока" 60 км/ч.

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