КамАЗ и автомобиль "Ока" выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов А и ??. Определите, через сколько часов они встретятся, если будут двигаться по самому короткому маршруту (28км от точки А до точки С и 46 км от точк...
Математика
КамАЗ и автомобиль "Ока" выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов А и ??. Определите, через сколько часов они встретятся, если будут двигаться по самому короткому маршруту (28км от точки А до точки С и 46 км от точки В до точки С). КамАЗ едет 45 км/ч, а "Ока" 60 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь от А до В равен АС+СВ = 74км. Их общая скорость равна их сумме. Находишь общую скорость и делишь весь путь на полученную скорость.
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