Камень объемом 3005 см, находится в воде, плотность которой 1000 КР / м3. Определите выт??лкивающие силу, действующую на камень.

Физика

Камень объемом 3005 см, находится в воде, плотность которой 1000 КР / м3. Определите выт??лкивающие силу, действующую на камень.

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