Камень объемом 3005 см, находится в воде, плотность которой 1000 КР / м3. Определите выт??лкивающие силу, действующую на камень.
Физика
Камень объемом 3005 см, находится в воде, плотность которой 1000 КР / м3. Определите выт??лкивающие силу, действующую на камень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V =3005 см3 = 0,003005 м3 p =1000 кг/м3 g = 10 Н/кг Найти: Fa = ? Решение: Fа = рgVт Fa = 1000 кг/м3 *10 Н/кг * 0,003005 м3 = 30,05 Н Ответ: выталкивающая сила равна 30,05 Н
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