Выберите правильный вариант: i saw him .... the room

Английский язык
Выберите правильный вариант: i saw him .... the room
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I saw him enter the room ___________________
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