Производить чередование согласных в корне растений,срезают,копилку,проводят,сбе??ежения,поврежденные,конце

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Производить чередование согласных в корне растений,срезают,копилку,проводят,сбе??ежения,поврежденные,конце
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РаСТение-выраЩенный, коПилка -накоПЛение, береЖение-сбереГу, поврЖДение-вред, коНЦе-коНЧить, 
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